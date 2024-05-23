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Tekirdağ'da terör operasyonu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen terör örgütü operasyonlarında yakalanan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Tekirdağ İl jandarma komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespitine yönelik il genelinde operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonlarda PKK/KCK propagandası yapan Y.V ve M.H isimli 2 şüpheli, DEAŞ Terör örügütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen M.A ve Ö.E isimli şüphelilerin yanı sıra YPG/YDG-H terör örgütü üyesi içerisinde faaliyet yürüten A.A isimli şahıs olmak üzere 5 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheliler jandarmada ki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 5 şüpheliden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.