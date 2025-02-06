Tekirdağ'da virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da virajı alamayan tırın devrilmesi sonucu 1 sürücüsü yaralandı.
Kaza, Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi Çevre Yolu bağlantı sapağında meydana geldi. Marmaracık istikametinden Sağlık Mahallesi'ne yönüne seyrederken Çevre Yolu bağlantısına sapan A.D. idaresindeki 41 AKY 238 plakalı bobin yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajda devrildi.
Kaza sonrası yaralanan tır şoförü A.D. kazaya rastlayan Yeşiltepe/Sağlık Polis Merkezi ekiplerinin yardımıyla kabinden çıkarıldı. Yaralı tır şoförü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Tekirdağ'da Tır Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
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