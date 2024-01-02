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Tekirdağ'da Trafo Telleri Bomba Gibi Patladı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Trafo Telleri Bomba Gibi Patladı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çiftlikönü Mahallesi'nde trafo telleri aniden patlayarak kıvılcım saçtı. Patlama sesleri ve çıkan kıvılcımlar çevredeki kameralara yansırken, olayın nedeni henüz bilinmiyor. Patlamaların ardından TREDAŞ ekipleri bölgeye sevk edildi.

Tekirdağ\'da Trafo Telleri Bomba Gibi Patladı
02.01.2024 - 10:50,
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde trafo telleri bomba gibi patlayarak kıvılcım saçtı.

Olay, ilçeye bağlı Çiftlikönü Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle elektrik tellerinden bir anda kıvılcımlar çıkarak patlama sesleri meydana geldi. Peş peşe patlamaların olduğu trafo telleri mahallede korkulu anlara neden oldu. Patlama anları ve çıkan kıvılcımlar ise çevredeki kameralara yansıdı.

Patlama sesleri ve kıvılcımlar bir süre sonra kendiliğinden sönerken, ihbar üzerine bölgeye TREDAŞ ekipleri sevk edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Trafo Telleri Bomba Gibi Patladı - Son Dakika


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