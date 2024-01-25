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Tekirdağ'da Üst Geçitte Mahsur Kalan Kadın İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Üst Geçitte Mahsur Kalan Kadın İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kadın, üst geçitten aşağı inmek için kullandığı asansörde mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadını kurtardı.

Tekirdağ\'da Üst Geçitte Mahsur Kalan Kadın İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
25.01.2024 - 22:17,  Güncelleme: 22:19
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde üst geçitten aşağı inmek için kullandığı asansörde mahsur kalan kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde bulunan Vahit İnce Üst Geçidi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İsmetpaşa Mahallesi'nde perşembe pazarından evine dönen bir kadın, üst geçitten aşağı inmek için asansörü kullandı. Asansörün kapılarının açılmamasıyla birlikte içeride mahsur kalan kadını gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine ihbar etti. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, mahsur kalan kadını bulunduğu yerden kurtardı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Üst Geçitte Mahsur Kalan Kadın İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Üst Geçitte Mahsur Kalan Kadın İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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