Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu

Süleymanpaşa'da 53 bin 872 sentetik ecza ele geçirildi, H.A. tutuklandı.

03.10.2024 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Süleymanpaşa ilçesi otobüs terminalinde düzenlenen operasyonda, H.A. isimli şahsın üzerinde yapılan aramalarda tam 53 bin 872 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Şahıs uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik başarılı operasyonlarına bir yenisini ekledi. 01 Ekim 2024 tarihinde Süleymanpaşa ilçesindeki şehirlerarası otobüs terminalinde bulunan H.A. isimli şahsın üstü ve eşyaları detaylı bir şekilde incelendi. Aramalarda toplam 53 bin 872 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, zanlı olay yerinde gözaltına alındı.

H.A., çıkarıldığı adli makamlar tarafından uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklandı ve cezaevine teslim edildi. Emniyet birimlerinin uyuşturucu ile mücadelesinin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Süleymanpaşa, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:22 DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na açıkça sorduk: DEM Parti Narin Güran olayına sessiz mi kaldı DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na açıkça sorduk: DEM Parti Narin Güran olayına sessiz mi kaldı?
10:57 Münevver Karabulut’u katledip intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarı açılıyor Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor
09:59 Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu
08:16 Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti
07:47 Ürdün’den İran ve İsrail’e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız
16:43 Wanda Nara’nın Mauro Icardi’yi yıkacak ses kayıtları ortaya çıktı Wanda Nara'nın Mauro Icardi'yi yıkacak ses kayıtları ortaya çıktı
16:21 Saldırıya uğrayan Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş: Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP’dir Saldırıya uğrayan Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş: Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP'dir
16:08 AK Partili İnci: Vatandaş bizden vazgeçmiş değil AK Partili İnci: Vatandaş bizden vazgeçmiş değil
16:07 Mert Hakan Yandaş, futbolculuğunun yanındaki işiyle vergi rekortmeni oldu Mert Hakan Yandaş, futbolculuğunun yanındaki işiyle vergi rekortmeni oldu
15:59 4 soru sorup cevabını istedi Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a olay yanıt 4 soru sorup cevabını istedi! Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a olay yanıt
15:39 Yeniden Refah Partili Bekin: Türkiye’de laiklik bir muamma Yeniden Refah Partili Bekin: Türkiye'de laiklik bir muamma
15:38 Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş’in ailesine saldırı Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 11:42:53. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement