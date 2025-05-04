Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu

Jandarma, son haftada uyuşturucu ve ruhsatsız silahlarla ilgili birçok malzeme ele geçirdi.

04.05.2025 13:33
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ile çeşitli malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda bir evdeki bez kıyafet dolabının uyuşturucu serasına dönüştürülmesi dikkat çekti.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti, yasadışı kenevir ekimi, ruhsatsız silah ve 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçlarına yönelik il genelinde son bir haftada operasyonlar düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 2 kilo 496 gram bonzai, 378 gram skunk, 30 gram Afyon sakızı, 25 gram eroin, 20 gram metamfetamin, 160 mililitre amfetamin, 14,20 gram skunk tohumu, 9 gram kubar esrar, 2 gram toz esrar, 3 gram kenevir tohumu, 97 adet extacy hap, 35 kök iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilen skunk bitkisi, 3 adet dijital hassas terazi, 3 adet uyuşturucu içme aparatı, 2 adet öğütme aparatı, 50 adet kilitli poşet, 1 adet dijital termometre, 1 adet iklimlendirme çadırı, 1 adet fan, 2 adet vantilatör, 2 adet aydınlatma lambası, 1 adet 3 metrelik seyyar kablo, 5 metre havalandırma borusu, 6 adet plastik saksı, 19 litre bitki besleyici gübre, 2 adet tabanca, 1 adet 9 mm, 1 adet 7.65 mm, 1 adet 6.35 mm şarjör, 40 adet 9 mm, 45 adet 7.65 mm, 114 adet 6.35 mm fişek, 10 adet kurusıkı fişek, 4 adet av tüfeği fişeği, 5 bin 525 TL ve 5 bin 660 TL olmak üzere toplam 11 bin 185 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para, 300 ABD doları ile 5 adet cep telefonu ele geçirildi. Düzenlenen operasyonlarda bir evdeki bez kıyafet dolabının içinde skunk bitkisi yetiştirildiği görüldü. Yakalanan şüphelerle ilgili işlem başlatıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu ve suçla mücadele kapsamında yürüttüğü kararlı çalışmaların aralıksız sürdüğü vurgulandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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