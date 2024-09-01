Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde ve Aparat Ele Geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde ve Aparat Ele Geçirildi

Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde ve Aparat Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yapılan bir operasyonda, bir evde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ve içme aparatı ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

01.09.2024 09:32
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde gece saatlerinde bir evde arama yapan jandarma ekipleri, şüpheli şahsı gözaltına alırken, çok sayıda uyuşturucu madde ve içme aparatı ele geçirildi.

Olay, gece saat 23.50'de Kazımdirik-Turan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Jandarma güçlerinin titiz çalışmaları ve sıkı takipleri sonucu O.K. (35) isimli şahıs gözaltına alındı.

Şüphelinin ikametinde ve üstünde yapılan aramalarda, 3 adet bong adı verilen uyuşturucu içme aparatı, 20 adet payp adı verilen uyuşturucu kullanma aparatı, 8 fişek halinde 25 gram esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu içimine hazır sigara, 5 adet Galara marka sentetik ecza hapı, 1 adet alüminyum folyo, 20 adet extacy hap, poşet içerisinde yaklaşık 110 gram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler ve aparatları incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

Şüpheli hakkında, 'TCK 188 - Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' gerekçesiyle adli işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

3-sayfa, Muratlı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde ve Aparat Ele Geçirildi - Son Dakika

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