Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda birçok şüpheli gözaltına alınırken, uyuşturucu maddelere el konuldu. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili yasal işlemler başlatıldı.

30.08.2024 12:33
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çeşitli operasyonlar sonucunda Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Düzenlenen operasyonlarda birçok şüpheli gözaltına alınırken, uyuşturucu maddelere el konuldu.

29 Ağustos 2024 tarihinde Kapaklı ilçesine bağlı Pınarça Mahallesi'nde, S.A.K. isimli şahsın kullandığı çiftlik evine düzenlenen operasyonda, 17 gram bonzai, 11 gram metamfetamin, 1 adet sentetik hap (extacy), 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ve 8 adet cep telefonu ele geçirildi.

Aynı gün, Kapaklı Yıldızkent Mahallesi'nde ikamet eden B.B. isimli şahsın evinde yapılan aramada ise 54 gram bonzai, 1 adet hassas terazi ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Çerkezköy Veliköy Mahallesi'nde yapılan önleyici kolluk devriyesi sırasında, şüpheli hareketler sergileyen şahıslar üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 29 Ağustos 2024 tarihinde Y.E.Ç. isimli şahsın üzerinde 12 gram bonzai bulunurken, 30 Ağustos 2024 tarihinde S.Ş. isimli şahsın üzerinde 4 gram bonzai, B.Ö. isimli şahsın üzerinde ise 3 gram bonzai ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından yürütülen bu operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili yasal işlemler başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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