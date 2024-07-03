Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu: Önemli Miktarda Madde Ele Geçirildi

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahısları deşifre etmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Son yapılan operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ ilinin Kapaklı ilçesine bağlı İsmet Paşa Mahallesi'nde ve Süleymanpaşa ilçesi TOKİ uygulama noktasında 34 plakalı araçta yapılan aramalarda; toplamda 159 flaster halinde 2 bin 223 adet sentetik ecza, 3 parça halinde 1 kilo 143 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 1 adet beyaz renkli peçete içerisinde 1,42 gram bonzai üretiminde kullanılan (kimyasal A-M) maddesi, 1 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 16 bin 290 TL para ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.U. isimli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, H.T., V.T., D.M. ve E.S. isimli şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde tacirleri ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - TEKİRDAĞ