Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor - Son Dakika
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahısları deşifre etmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Son yapılan operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde tacirleri ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

04.07.2024 00:03
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahısları deşifre etmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Son yapılan operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ ilinin Kapaklı ilçesine bağlı İsmet Paşa Mahallesi'nde ve Süleymanpaşa ilçesi TOKİ uygulama noktasında 34 plakalı araçta yapılan aramalarda, toplamda 159 flaster halinde 2 bin 223 adet sentetik ecza hap, 3 parça halinde 1 kilo 143 gram Bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi, 1 adet beyaz renkli peçete içerisinde 1.42 gram Bonzai üretiminde kullanılan (kimyasal A-M) maddesi, 1 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 16 bin 290 TL para ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.U. isimli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, H.T, V.T, D.M. ve E.S. isimli şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde tacirleri ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Tekirdağ, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor - Son Dakika

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