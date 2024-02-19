Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ\'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu ve silaha yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Ergene Ulaş Mahallesi'nde yapılan üst aramalarında H.Y ve M.Y. isimli şahısların üzerinde 4,5 gram esrar ele geçirildi. Süleymanpaşa ilçesinde ise araç içerisinde bulunan Ö.C. ve Ü.K. isimli şahısların kaba üst aramasında 83 gram esrar bulundu. Kapaklı Pınarca Mahallesi'nde ise H.D. isimli şahsın üzerinde 2 gram bonzai ele geçirildi. Türkgücü Mahallesi'nde yapılan uygulamalarda ise M.A. isimli şahsın üzerinden 1 adet tabanca ve 56 adet 9mm fişek bulundu. Şüpheliler gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

19.02.2024 10:19
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Tekirdağ'da jandarma ekiplerince uyuşturucu ve silaha yönelik yapılan çalışmalarda 6 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Ergene Ulaş Mahallesi'nde H.Y ve M.Y. isimli şahsın üst aramasında 4,5 gram esrar ele geçirildi.

Süleymanpaşa ilçesi Topağaç Mahallesi'nde de araç içerinde bulunan Ö.C. ve Ü.K. isimli şahısların yapılan kaba üst aramasında 83 gram esrar ele geçirildi.

Kapaklı Pınarca Mahallesi'nde H.D. isimli şahsın üzerinde 2 gram bonzai ele geçirildi.

Türkgücü Mahallesi'ndeki uygulamalarda ise M.A. isimli şahsın üzerinden 1 adet tabanca ve 56 adet 9mm fişek ele geçirildi.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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