Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2 bin 762 şahsın sorgusu yapıldı

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 11 ilçede yapılan çalışmalarda 2 bin 762 şahsın sorgusu yapıldı.

18 Nisan Perşembe günü Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "Huzurlu Sokaklar" isimli narkotik suçlarla mücadele uygulaması kapsamında 11 ilçede 105 personel ile 375 noktada çalışma gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda 72 metruk bina, 56 park, 129 sokak, 720 araç ve 220 şüpheli şahıs kontrol edilirken 2 bin 762 şahsın sorgusu yapıldı.

Farklı suçlardan 20 şahıs yakalandı

2 bin 762 şahıstan; alkol veya uyuşturucu etkisi altında araç kullanmak, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma/bulundurma, kasten yaralama, cinsel istismar ve yoklama kaçağı suçlarından olmak üzere toplam 20 şahıs yakalandı.

2 şahıs tutuklandı

Yakalanan 20 şahıstan 18'i yapılan işlemlerin ardından serbest bırakılırken cinsel istismar suçundan aranan ve alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanma suçundan aranan 2 şahıs tutuklanmıştır.

2 yabancı uyruklu şahıs hakkında işlem yapıldı

Ayrıca yapılan uygulamalar sırasında 2 yabancı uyruklu şahısa yasadışı bulunma nedeniyle idari işlem yapılırken bir aracın araması sırasında 394 adet sentetik hap ele geçirildi. - TEKİRDAĞ