Tekirdağ'da Yaralı Leylek İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaralı leyleği kurtarmak için itfaiye ekipleri uzun çaba harcadı. Kurtarılan leylek tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.

Olay, Muratlı ilçesi Kazımdirik-Turan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı bir evin çatısında yaralı bir leylek bulunduğu ihbarı, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Bahse konu adrese giderek evin çatısındaki yaralı leyleği tutmaya çalışan ekipler, uzun uğraşlar verdi.

Çevredekilerin meraklı bakışları arasında yaralı leylek yakalanırken, tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.

Öte yandan, yaralı leylek tedavisinin tamamlanmasının ardından yuvasına geri bırakılacak. - TEKİRDAĞ