Şehir gözden kayboldu
Tekirdağ'da yoğun sis etkili oldu
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, şehri adeta gözden kaybetti ve kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sabah erken saatlerden itibaren yoğun sis etkili oldu. Özellikle sahil bölgesi ve şehir merkezi tamamen sisle kaplanırken, görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler farlarını yakarak kontrollü şekilde hareket etmeye çalıştı. İlçenin yüksek kesimlerinde ise adeta bir doğa şöleni yaşandı. Sis tabakası, Süleymanpaşa'nın üzerini beyaz bir örtüyle kaplayarak bulutların içinde bir şehir görünümü oluşturdu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Tekirdağ'da Yoğun Sis Yaşandı - Son Dakika
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