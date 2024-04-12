Tekirdağ'da 'ZIPKIN-5' Operasyonu - Son Dakika
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Tekirdağ'da 'ZIPKIN-5' Operasyonu

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleştirdikleri 'ZIPKIN-5' operasyonunda 11 kişiyi yakaladı. Operasyonda yapılan sorgulamalarda 4 gram esrar, 8 aranan şahıs, 1 hacizli araç, 26 şahsa 73 bin 325 TL para cezası ve 16 araç trafikten men edildi. Şehrin güvenliği ve huzuru için operasyonların devam edileceği belirtildi.

12.04.2024 19:51  Güncelleme: 19:54
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Tekirdağ'da 'ZIPKIN-5' Operasyonu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ZIPKIN-5 operasyonu gerçekleştirilerek 11 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Süleymanpaşa ilçesinde Dar Sokaklar, Aranan Şahıslara yönelik huzur ve gücen uygulaması operasyonu gerçekleştirildi. ZIPKIN-5 adının verildiği operasyonda 708 araç ve 2 bin 190 şahsın sorgulanması gerçekleştirildi. Yapılan sorgulamalarda 4 gram esrar, 8 aranan şahıs, 1 hacizli araç, 26 şahsa 73 bin 325 TL para cezası ve 16 araç trafikten men edildi.

Operasyonda 8'i aranan şahıs olmak üzere 11 kişi yakalanarak, ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

Jandarmadan yapılan açıklamada, şehrin güvenliği ve huzuru için operasyonların devam edileceği vurgusu yapıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da 'ZIPKIN-5' Operasyonu - Son Dakika

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