Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Uyuşturucu Operasyonlarıyla Dikkat Çekiyor

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, son dönemde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonları ile dikkat çekiyor. İl genelinde yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Veliköy Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda İ.A. ve E.A. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 13 gram bonzai ele geçirildi. Süleymanpaşa ilçesinde Ö.E. isimli şahsın evinde yapılan aramada ise 55 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kapaklı ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde T.H. isimli şahsın üzerinde ve evinde yapılan arama sonucunda, 20 gram eroin, 1 adet cep telefonu, 1 adet sentetik hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 250 TL ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından dört ayrı adreste eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalanırken, 1 şüpheli şahıs ise adresinde bulunamadı. Operasyonlarda 10 adet sentetik ecza, 1 adet 7.65 mm ruhsatsız tabanca, 19 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 9 adet 9 mm tabanca fişeği ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - TEKİRDAĞ