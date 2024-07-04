Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, yasadışı göçle mücadeleye devam ediyor

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, yasadışı göç ile mücadeleye devam ediyor.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergene ilçesi D-100 karayolunda düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı girişimini engelledi. Ulaş Jandarma Karakol Komutanlığı ve Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekipleriyle durdurulan bir araçta 7 Suriye uyruklu şahıs tespit edildi.

Ergene ilçesi D-100 karayolu Çorlu- Lüleburgaz istikametinde gerçekleştirilen operasyonda, organizatör olduğu tespit edilen araç şoförü gözaltına alındı. Suriye uyruklu şahıslar, idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - TEKİRDAĞ