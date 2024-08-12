Tekirdağ\'ın Muratlı ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde köy yolu kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Muratlı'nın Ballıhoca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; henüz sebebi belirlenemeyen şekilde ağaçlık alanda başlayan yangın üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, söndürmek için seferber oldu. Yangın, kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. - TEKİRDAĞ