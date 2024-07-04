Tekirdağ Kapaklı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kumar oynayan 9 şahsa 57 bin 835 lira ceza kesildi.
Olay, Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde bulunan B. Kıraathanesi'nde meydana geldi. Kapaklı genelinde kumar oynanması ve oynatılmasına karşı yapılan çalışmalarda B. Kıraathanesi'nde 9 kişinin kumar oynadığı gören ekipler, masa üzerinde bulunan 2 bin 120 lira ve 52 adet oyun kağıdına el koydu. Ayrıca kumar oynayan 9 kişiye ise 57 bin 825 lira ceza kesildi.
İş yeri sahibi B.V. ve iş yerinde çalışan ocakçı M.A. hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Tekirdağ Kapaklı'da Kumar Oynayan 9 Kişiye 57 Bin 835 Lira Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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