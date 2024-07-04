Tekirdağ Kapaklı'da Kumar Oynayan 9 Kişiye 57 Bin 835 Lira Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Tekirdağ Kapaklı'da Kumar Oynayan 9 Kişiye 57 Bin 835 Lira Cezai İşlem Uygulandı

Tekirdağ Kapaklı\'da Kumar Oynayan 9 Kişiye 57 Bin 835 Lira Cezai İşlem Uygulandı

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde bulunan B. Kıraathanesi'nde kumar oynandığı tespit edilen 9 kişiye toplamda 57 bin 835 lira ceza kesildi. İş yeri sahibi ve çalışanı hakkında da yasal işlem başlatıldı.

04.07.2024 11:10
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Tekirdağ Kapaklı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kumar oynayan 9 şahsa 57 bin 835 lira ceza kesildi.

Olay, Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde bulunan B. Kıraathanesi'nde meydana geldi. Kapaklı genelinde kumar oynanması ve oynatılmasına karşı yapılan çalışmalarda B. Kıraathanesi'nde 9 kişinin kumar oynadığı gören ekipler, masa üzerinde bulunan 2 bin 120 lira ve 52 adet oyun kağıdına el koydu. Ayrıca kumar oynayan 9 kişiye ise 57 bin 825 lira ceza kesildi.

İş yeri sahibi B.V. ve iş yerinde çalışan ocakçı M.A. hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Kapaklı, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ Kapaklı'da Kumar Oynayan 9 Kişiye 57 Bin 835 Lira Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ Kapaklı'da Kumar Oynayan 9 Kişiye 57 Bin 835 Lira Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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