Tekirdağ Muratlı'da Gecekonduda Çıkan Yangında 1 Kişi Dumandan Etkilendi - Son Dakika
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Tekirdağ Muratlı'da Gecekonduda Çıkan Yangında 1 Kişi Dumandan Etkilendi

Tekirdağ Muratlı\'da Gecekonduda Çıkan Yangında 1 Kişi Dumandan Etkilendi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bulunan bir gecekonduda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi. Ev sahibi yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen kişiye sağlık ekipleri müdahale etti ve itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Ev kullanılamaz hale gelirken, olay yerinde güvenlik tedbirleri alındı. Yangının çıkış sebebi ise inceleniyor.

28.02.2024 23:16  Güncelleme: 23:17
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde gecekonduda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi'ndeki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Durumu fark eden ev sahibi kendi imkanlarıyla alevleri söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen ev sahibine sağlık ekiplerince müdahale edildi. İtfaiye ekipleri ise alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Ev kullanılamaz hale gelirken, emniyet ekipleri ise olay mahallinde güvenlik tedbirleri aldı.

Bir kişinin dumandan etkilendiği yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ Muratlı'da Gecekonduda Çıkan Yangında 1 Kişi Dumandan Etkilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ Muratlı'da Gecekonduda Çıkan Yangında 1 Kişi Dumandan Etkilendi - Son Dakika
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