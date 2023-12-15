Tekirdağ Muratlı\'da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Muratlı'nın Arzulu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, V.K. idaresindeki 59 plakalı otomobil, henüz nedeni öğrenilemeyen şekilde yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Tek taraflı trafik kazasında sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

Araçta maddi hasar oluşurken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ