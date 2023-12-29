Tekirdağ Muratlı\'da traktör devrildi, sürücü yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Muratlı'nın Yeşilsırt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, L.K. (38) idaresindeki traktör, baraj yolunda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ