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Tekirdağ Muratlı'da traktör devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ Muratlı'da traktör devrildi, sürücü yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir traktörün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tekirdağ Muratlı\'da traktör devrildi, sürücü yaralandı
29.12.2023 - 22:46,
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Muratlı'nın Yeşilsırt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, L.K. (38) idaresindeki traktör, baraj yolunda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ Muratlı'da traktör devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika


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