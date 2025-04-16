Televizyon Programında Skandal İtiraflar Sonrası Tutuklandılar - Son Dakika
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Televizyon Programında Skandal İtiraflar Sonrası Tutuklandılar

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Televizyon programında kayınvalidesiyle ilişkisi olduğunu itiraf eden ve nişanlısına şiddet uyguladığı iddia edilen Cuma Doğan, 'Nitelikli tehdit' suçlamasıyla tutuklandı. Aynı suçlamayla kayınvalidesi Güldane Şahin de tutuklandı. Doğan'ın ayrıca asker kaçağı olduğu belirlendi. Her iki kişi de cezaevine gönderildi.

16.04.2025 15:22
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TELEVİZYON programında kayınvalidesiyle ilişkisi olduğunu söyleyen ve nişanlısına şiddet iddialarıyla gündeme gelen Cuma Doğan, 'Nitelikli tehdit' suçundan tutuklandı. Kayınvalide Güldane Şahin de aynı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir televizyon programında kayınvalidesi Güldane Şahin ile ilişkisi ortaya çıkan ve nişanlısına şiddet uyguladığı iddia edilen Cuma Doğan tutuklandı. 'Nitelikli tehdit' suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan Doğan cezaevine gönderildi.Doğan'ın asker kaçağı olduğu da ortaya çıktı. Kayınvalide Güldane Şahin de aynı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Televizyon Programında Skandal İtiraflar Sonrası Tutuklandılar
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Kaynak: DHA

3-sayfa, Asayiş, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

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