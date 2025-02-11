Ticari Taksi Tarlaya Devrildi

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Çorum'un Alaca ilçesinde yoldan çıkarak tarlaya devrilen ticari taksinin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Ankara- Tokat karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tokat istikametinde seyir halinde olan Burhan S. yönetimindeki 60 T 0147 plakalı ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak tarlaya yan devrildi.

Kazada ticari taksi sürücüsü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM