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Tipide Donan Koyun ve Eşek

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Karaman'da tipiye yakalanan 350 koyun ve bir eşek donarak telef oldu, kurtarma çalışmaları başlatıldı.

25.11.2024 17:16
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Tipiye yakalanan 350 koyunla bir eşek donarak telef oldu

KARAMAN - Karaman'ın Ayrancı ilçesinde tipiye yakalanan 350 koyunla bir eşek donarak telef oldu.

Olay, ilçeye bağlı Berendi köyü Yurt Pınarı Sağcabükü mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yayladan dönmekte olan 900 koyunun bulunduğu sürü yoğun kar yağışı nedeniyle tipiye yakalandı. Koyun sürüsünün çobanları Erdal A. ve Mehmet T.'nin 112 Çağrı Merkezini arayarak yardım istemeleri üzerine bölgeye jandarma ve afat ekipleri sevk edildi. Bölgeye güçlükle ulaşan ekipler tipide kaybolan koyun sürüsüne ulaşabilmek için çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar sonunda kaybolan koyun sürüsüne saatler sonra ulaşıldı. 900 koyunun bulunduğu sürüde birisi eşek olmak üzere 350 koyunun donarak telef olduğu belirlendi. Ekipler, daha sonra çobanlar ile sağ kalan koyunları kurtararak köye getirdi.

Diğer yandan, yaylada bine yakın koyunun tipide mahsur kaldığı ve kurtarılmak için yardım beklediği de öğrenildi.

Tipide Donan Koyun ve Eşek
Kaynak: İHA

Ayrancı, Karaman, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tipide Donan Koyun ve Eşek - Son Dakika

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