Tokat\'ın Erbaa ilçesinde ev yangını

Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Tokat'ın Erbaa ilçesine 14 kilometre uzaklıkta bulunan Ağcaalan köyünde B.T'ye ait evde yangın çıktı. Sobadan çıktığı düşünülen yangında alevler kısa sürede eve yayıldı. İhbar üzerine Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışması sonucu çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT
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TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde meydana gelen kazada, bir otomobil takla attı ve 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık, polis, karayolları ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı ve trafik bir süreliğine iki şeritten sağlandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 2 bin 445 kişi sorgulandı. Yapılan kontroller sonucunda, 8 aranan şahıs yakalanırken, 2 şahıs tutuklanma kararıyla cezaevine gönderildi. Ayrıca, 19 kişiye yoklama kaçağı oldukları gerekçesiyle tebligat yapıldı ve 3 motosiklet trafikten men edildi. Denetimler sırasında yapılan aramalarda; 1 tabanca, 2 şarjör, 2 tüfek, 1 motosiklet, 75 gram kannabinoid, 4 gram esrar, 63 adet captagon hap ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 300 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri olayla ilgili olarak A.A. ve B.A. isimli şahıslar hakkında yasal işlem başlattı.
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