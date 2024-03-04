Tokat'ta 2 katlı ahşap bina alevlere teslim oldu
TOKAT - Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Üzümören beldesinde Fahrettin Bilir'e ait iki katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Pazar ilçesi Üzümören beldesinde Fahrettin Bilir'e ait iki katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangına Üzümören Belediyesi ve Pazar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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