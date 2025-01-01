Tokat\'ta Atölye Patladı, Bir Çırak Yaralandı

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Tokat'ta bir demir doğrama atölyesinde çırağın sobaya tiner kutusu atması sonucu meydana gelen patlamada bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Zile ilçesinde bir demir doğrama atölyesinde meydana gelen yangın, büyük paniğe yol açtı. İddiaya göre, atölyede çırak olarak çalışan E.B. (19), sobanın içerisine tiner kutusu atması nedeniyle patlamaya yol açarak atölyeyi alevler içinde bıraktı. Patlamanın sesini duyan çevredeki esnaf, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, olaya müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Yangında yaralanan E.B, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan incelemelerde çırağın vücudunda ikinci derece yanıklar olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT