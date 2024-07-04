Tokat'ta Balya Makinesi Yangını: 200 Dönüm Buğday Zarar Gördü - Son Dakika
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Tokat'ta Balya Makinesi Yangını: 200 Dönüm Buğday Zarar Gördü

Tokat\'ta Balya Makinesi Yangını: 200 Dönüm Buğday Zarar Gördü

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Yazıtepe ve Çamlıca köyü sınırlarında çıkan yangın, balya makinesinde başladı ve buğday tarlasına sıçradı. Yangın sonucunda 200 dönümlük ekili buğday alanı zarar gördü. Yangına itfaiye ekipleri, köy sakinleri ve devlet yetkilileri müdahale etti.

04.07.2024 16:51  Güncelleme: 16:56
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Tokat'ta yanan balya makinesinde başlayan yangın ekibi buğday tarlasına sıçradı, 200 dönümlük ekili buğday zarar gördü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Turhal ilçesine bağlı Yazıtepe ve Çamlıca köyü sınırında bulunan ekili arazilerde meydana geldi. İddiaya göre tarlada çalışma yapan saman balyası makinesi alev aldı. Rüzgarında etkisiyle alevler buğday ekili araziye sıçradı. Kısa sürede büyüyen alevlere bölgede yapımı devam eden baraj inşaatında çalışan işçiler, özel idare ekipleri, köy sakinleri ve çevre belediyelerden gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürme çalışmaları başladı. Yangın nedeniyle 200 dönüm buğday ekili alan hasar gördü.

Vatandaş ve devlet yetkililerinin yangını söndürmek için seferber olduğunu söyleyen Çamlıca Köyü muhtarı Murat Çam, "Tokat'ın Turhal ilçesi Yazıtepe ve Çamlıca köyü arazisinin içerisinde bulunmaktayız. Burada balya makinesinden çıkmış olan yangın araziyi bayağı yakmış bulunmaktadır. Özel idaresi iş makineleri ile baraj inşaatında çalışan işçiler Yazıtepe ve Çamlıca köyü sakinleri yangını söndürmek için seferber oldu. Rüzgarında etkisiyle yangın büyüdü. Şu anda yangın kontrol altına alındı. Soğutma işlemleri devam ediyor" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta Balya Makinesi Yangını: 200 Dönüm Buğday Zarar Gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta Balya Makinesi Yangını: 200 Dönüm Buğday Zarar Gördü - Son Dakika
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