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Tokat'ta korkutan yangın

TOKAT - Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan ev ve depo yangınında bir itfaiyeci hafif yaralandı. Yangın sonucunda ev ile depo kullanılamaz hale geldi.

Yangın sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yeniköy'de F.Ö'ye ait ev ile yanında bulunan depoda çıktı. Dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine yangına Zile Belediyesi ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında itfaiyeci M.A. hafif şekilde yaralandı. Yangında ev ile depo kullanılamaz hale geldi.