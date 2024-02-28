Tokat'ta orman yangını - Son Dakika
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Tokat'ta orman yangını

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çalılarda çıkan yangın ormana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması devam ediyor.

28.02.2024 19:53  Güncelleme: 19:59
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Tokat'ta orman yangını

TOKAT - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çalılarda çıkan yangın ormana sıçradı. İtfaiye elikiplerinin söndürme çalışması devam ediyor.

Yangın akşam üzeri Tokat'ın Reşadiye İlçesine bağlı Delice bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre çalılarda çıkan yangın çevrede bulunan tekerleme sıçramasıyla alevler büyüdü. Dumanı gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Ormana sıçrayan yangın giderek büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen Reşadiye Belediyesi itfaiye ekipleri zorlu arazi koşullarına rağmen müdahale etti. 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

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