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Tokat'ta orman yangını büyümeden söndürüldü

TOKAT - Tokat'ın Turhal ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Sütlüce köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, çevrede endişeye yol açtı. Olay yerine Turhal Belediyesi itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.