3.Sayfa

Tokat'ta orman yangını: Ekipler seferber oldu

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde ormanlık alanında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Ustahasan köyü ormanlık alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü ve geniş bir alana yayıldı. Yangın ihbarının alınmasının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Niksar Orman İşletme Müdürlüğü ve Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.