Tokat'ta ot yangını korkuttu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tokat'ta ot yangını korkuttu

Tokat'ın Gümenek köyünde meydana gelen ot yangını paniğe neden oldu. Yangın, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı.

10.02.2024 20:17  Güncelleme: 20:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta ot yangını korkuttu

TOKAT - Tokat'ın Gümenek köyünde meydana gelen ot yangını paniğe neden oldu.

Tokat'a 12 kilometre uzaklıkta bulunan Gümenek Köyünde henüz belirlenemeyen nedenle arazide ot yangını çıktı. İhbar üzerine harekete geçen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, hızla olay yerine sevk edildi. Yoğun çaba sonucunda, yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, çevredeki vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat\'ta ot yangını korkuttu
Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Tokat, Yerel Haberler, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta ot yangını korkuttu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 23:05:07. #1.12#
SON DAKİKA: Tokat'ta ot yangını korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement