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Tokat'ta otluk alanda çıkan yangın, itfaiye vatandaş işbirliği ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın 11.00 sıralarında il merkezine bağlı Küçükbeybağı Mahallesi Büyükbeybağı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen bir kişi otluk alanı temizlemek için anız ateşi yaktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede iki katlı evin etrafını sardı. Dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Mahalle sakinleri de yangının eve sıçramaması için itfaiye ekiplerine yardım etti. Hortumun eve uzamaması üzerine itfaiye görevlisi suyu vatandaşa vererek su fışkırtmasını istedi. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

"Eve sıçramaması için hortumu ben tuttum"

Yangının eve sıçramaması için itfaiye ekiplerine yardım ettiğini söyleyen mahalle sakini Mustafa Akkuş, "Burada oturuyorum. Kayınbiraderimle balkonda otururken yangının olduğunu gördüm. İtfaiye ekipleri geldi. Biz de elimizden geldiğince söndürme çalışmalarına yardımcı olduk. İtfaiye ekipleri hummalı bir şekilde çalışıyordu. Hortum çekmeye yardım ettik. O arada arkadaşlarla beraber yukarı çıktık. Eve sıçramaması için hortumu ben tuttum. İtfaiyeci arkadaş da orayı kontrol etti. Şükür bir sorun yoktur" dedi. - TOKAT