Tokat'ta otluk alanda çıkan yangın, itfaiye vatandaş işbirliği ile söndürüldü - Son Dakika
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Tokat'ta otluk alanda çıkan yangın, itfaiye vatandaş işbirliği ile söndürüldü

Tokat\'ta otluk alanda çıkan yangın, itfaiye vatandaş işbirliği ile söndürüldü

Tokat'ın il merkezine bağlı Küçükbeybağı Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların işbirliğiyle kontrol altına alındı. Yangının, bir kişinin otluk alanı temizlemek için yaktığı anız ateşinin rüzgarın etkisiyle yayılması sonucu çıktığı belirtildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı ve mahalle sakinleri de yardım etti. Yangının eve sıçramaması için vatandaşlar hortumu tutarak su fışkırttı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

02.07.2024 12:26
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Tokat'ta otluk alanda çıkan yangın, itfaiye vatandaş işbirliği ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın 11.00 sıralarında il merkezine bağlı Küçükbeybağı Mahallesi Büyükbeybağı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen bir kişi otluk alanı temizlemek için anız ateşi yaktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede iki katlı evin etrafını sardı. Dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Mahalle sakinleri de yangının eve sıçramaması için itfaiye ekiplerine yardım etti. Hortumun eve uzamaması üzerine itfaiye görevlisi suyu vatandaşa vererek su fışkırtmasını istedi. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

"Eve sıçramaması için hortumu ben tuttum"

Yangının eve sıçramaması için itfaiye ekiplerine yardım ettiğini söyleyen mahalle sakini Mustafa Akkuş, "Burada oturuyorum. Kayınbiraderimle balkonda otururken yangının olduğunu gördüm. İtfaiye ekipleri geldi. Biz de elimizden geldiğince söndürme çalışmalarına yardımcı olduk. İtfaiye ekipleri hummalı bir şekilde çalışıyordu. Hortum çekmeye yardım ettik. O arada arkadaşlarla beraber yukarı çıktık. Eve sıçramaması için hortumu ben tuttum. İtfaiyeci arkadaş da orayı kontrol etti. Şükür bir sorun yoktur" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta otluk alanda çıkan yangın, itfaiye vatandaş işbirliği ile söndürüldü - Son Dakika

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