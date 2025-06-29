Tokat'tın Zile ilçesinde çıkan yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.
Alacamescit Mahallesi'nde park halindeki Yaşar Günel'e ait 60 BB 976 plakalı Hundai marka minibüste bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri yanan minibüsü söndürdü. Yangın nedeniyle minibüs kullanılamaz hale geldi. - TOKAT
Son Dakika › 3.Sayfa › Tokat'ta Park Halindeki Minibüs Yandı - Son Dakika
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