Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 16 Şüphelinin Ev ve İş Yerlerine Baskın Yapıldı

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Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüphelinin ev ve iş yerlerine baskın yapıldı. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ile tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 16 şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 82.36 gram bonzai, 2.93 gram esrar, 2.57 gram toz esrar, 9,04 gram metanfetamin, 1 adet sentetik ecza, 8 kök Hint keneviri, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 43 adet fişek 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda evler didik didik arandı. Operasyona narkotik köpekler de destek verdi. Aramalarda özellikle soba borusunun girdiği bacada ve ayakkabıda bulunan uyuşturucu maddeler dikkatlerden kaçmadı. 16 şüphelinin adli tahkikat süreci devam ediyor. - TOKAT