Tokat Yeşilyurt\'ta Yangın: Samanlık, Ahır ve Tarım Malzemeleri Zarar Gördü

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen yangında samanlık, ahır ve tarım malzemeleri zarar gördü.
Yangın, saat 14.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çıkrık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, N.D'ye ait samanlıkta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Samanlıkta başlayan yangın ahır ve tarım malzemelerine de sıçradı. Ahırda bulunan hayvanlar vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Vatandaşlar tarım araçlarının yanmaması için vinçle çekmeye çalıştı. Yeşilyurt, Sulusaray ve Artova ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Can kaybının yaşanmadığı yangında ahır, samanlık ve tarım aletlerinin yanı sıra tonlarca saman balyası da zarar gördü. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı başlattı. - TOKAT
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