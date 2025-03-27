Tokyo'da Tadilat Halindeki Binada Yangın

Japonya'nın başkenti Tokyo'da tadilatı devam eden 7 katlı bir binada yangın çıkan yangında 2 işçi yaralandı, alevler yaklaşık 3 saatlik çabanın ardından kontrol altına alınabildi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yangın paniği yaşandı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre Iidabashi bölgesindeki tadilatı devam eden 7 katlı bir bina, yerel saatle 14.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Ofis ve otellerin yoğunlukta olduğu bölgede paniğe yol açan yangının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sırasında binada 20 işçinin çalıştığı öğrenilirken yaralanan 2 işçinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Alevler yaklaşık 3 saatlik çabanın ardından kontrol altına alındı.

Binanın tadilat nedeniyle boş olması bir facia yaşanmasını önledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKYO