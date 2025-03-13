Tomruk Yüklü Tırda Yangın

Tomruk yüklü tırın balataları alev aldı: Vatandaş yangını spiker gibi anlattı

SAKARYA - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tomruk yüklü tırın balatalarında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olaya şahit olan bir kişi o anları spiker gibi anlattı.

Mekece rampalarında meydana gelen olayda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 45 RL 440 plakalı tomruk yükü tırın balatalarında yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangın kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Olay anında bölgede bulunan bir vatandaş ise yangını adeta bir spiker gibi anlatarak kayda aldı.