Toraji Tayfunu Filipinler'i Vurdu - Son Dakika
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Toraji Tayfunu Filipinler'i Vurdu

Filipinler'de Toraji Tayfunu nedeniyle 2,500 köye tahliye emri verildi, seferler iptal edildi.

11.11.2024 09:57
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Filipinler'i vuran Toraji Tayfunu nedeniyle ülke genelinde 2 bin 500 köye yönelik tahliye emri yayınladı. Bazı uçak ve feribot seferleri iptal edilirken birçok bölgede maddi hasar meydana geldi.

Yinxing Tayfunu'nun etkisinden henüz kurtulan Filipinler'i, bu kez Toraji Tayfunu vurdu. Filipinler Atmosferik, Jeofizik ve Astronomik Hizmetler İdaresi'nden (PAGASA) yapılan açıklamada, Toraji Tayfunu'nun bugün yerel saat ile 08.10 sıralarında Aurora bölgesindeki Dilasag kasabası yakınlarından karaya çıktığı bildirildi. Ülkenin geniş kesimlerinde şiddetli yağışlara ve hızı saatte 130 kilometreye ulaşan rüzgarlara neden olan tayfun nedeniyle 2 bin 500 köye yönelik tahliye emri yayınlandığı kaydedildi. Bazı uçak ve feribot seferlerinin iptal edildiği açıklanırken, riskli bölgelerde bulunan birçok okul ve devlet dairesinin ise geçici olarak kapatıldığı duyuruldu. Şiddetli yağış ve rüzgarların neden olduğu maddi hasar ise amatör kameralara yansıdı.

Yinxing Tayfunu nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetmişti

Geçen hafta Filipinler'i vuran Yinxing Tayfunu 1 kişinin hayatını kaybetmesine ve birçok bölgede maddi hasar meydana gelmesine neden olmuştu. Filipinler Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC) 26 bin 803 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıklamıştı. - MANILA

Kaynak: İHA

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