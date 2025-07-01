Tosya\'da Çöp Yangını: İtfaiye Müdahale Etti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sanayi bölgesinde çıkan çöp yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek güneş panellerine ve paletlere sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Tosya ilçesi Yeni Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitede çöplerin bulunduğu alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevredeki paletlere ve güneş enerjisi panellerine sıçradı. Yangını fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın, büyümeden söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU