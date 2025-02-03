Kastamonu'nun Tosya ilçesinde jandarma ekipleri bir binada izinsiz kazı yapıldığını tespit etmesi üzerine harekete geçti.
Düzenlenen operasyonda, A.T., B.B., Ç.E.K., M.B., H.D. ve T.S. isimli şahısları kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin metruk binanın altına; kazı çalışmalarını rahatlıkla yapabilmek için tünel inşa ettikleri ve elektrik kabloları döşeyerek aydınlatma sağladıkları görüldü.
Olay yerinde yapılan incelemelerde, 5 adet gözyaşı şişesi, 2 adet testi ve çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.
Yakalanan 6 kişi hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Binanın altına tünel inşa edip, elektrik hattı döşemişler - Son Dakika
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