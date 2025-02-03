Binanın altına tünel inşa edip, elektrik hattı döşemişler - Son Dakika
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Binanın altına tünel inşa edip, elektrik hattı döşemişler

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, metruk bir binanın zemininde tünel inşa edip, elektrik sistemi döşeyerek kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı. Olay yerinde kazı malzemeleri ile tarihi eser niteliğinde materyaller ele geçirildi.

03.02.2025 22:36  Güncelleme: 23:21
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde jandarma ekipleri bir binada izinsiz kazı yapıldığını tespit etmesi üzerine harekete geçti.

Binanın altına tünel inşa edip, elektrik hattı döşemişler

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Düzenlenen operasyonda, A.T., B.B., Ç.E.K., M.B., H.D. ve T.S. isimli şahısları kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Binanın altına tünel inşa edip, elektrik hattı döşemişler

TÜNEL İNŞA EDİP ELEKTRİK HATTI DÖŞEMİŞLER

Şüphelilerin metruk binanın altına; kazı çalışmalarını rahatlıkla yapabilmek için tünel inşa ettikleri ve elektrik kabloları döşeyerek aydınlatma sağladıkları görüldü.

Binanın altına tünel inşa edip, elektrik hattı döşemişler

TARİHİ ESER NİTELİĞİNDE MATERYALLER

Olay yerinde yapılan incelemelerde, 5 adet gözyaşı şişesi, 2 adet testi ve çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.

Binanın altına tünel inşa edip, elektrik hattı döşemişler

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Yakalanan 6 kişi hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Binanın altına tünel inşa edip, elektrik hattı döşemişler
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Binanın altına tünel inşa edip, elektrik hattı döşemişler - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Maaş 22 bin, kira 25 bin. İllegal iş yapana kızmıyorum. 116 5 Yanıtla
  • Cihan Işık:
    şimdi hesap zamanı 5 50 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ceza kesilsin 1 39 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Bu milletin aklı hep kurnazlığa çalışıyor, bir de dürüstlüğe çalışsa be olur 7 4 Yanıtla
  • Apple User:
    yeraltında atıl duranlar ı ekonomiye ve müzeye kazandırmak kamu hizmetidir 9 0 Yanıtla
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