Tosya\'da Ormandan 200 Torba Çöp Toplandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 karayolunun yanındaki ormanlık alanda 200 torba çöp toplandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 karayolu üzerindeki Beşçeşmeler mevkiinde yer alan ormanlık alanda, ihtimal bir orman yangınını önlemek amacıyla Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlik çalışması yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışma ile 200'ün üzerinde çöp torbası dolusu atık toplandı. Toplanan pet ve cam şişeler, gıda atıkları, endüstriyel ve evsel atıklar daha sonra bölgeden alındı.

Temizlik çalışması sırasında, çevre duyarlılığını artırmak için yerleştirilen ve üzerinde "çöplerinizi çöp kutusuna atınız" yazan levhanın ise magandalar tarafından kurşunlandığı, bölgeye konulan çöp konteynerinin ise kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındığı tespit edildi. - KASTAMONU