Tosya\'da Sobadan Yangın Çıktı

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sobadan çıktığı tahmin edilen yangında ahşap evde büyük oranda hasar oluştu. Yangını, itfaiye ekipleri söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Tosya'da Yunus Emre Mahallesi'nde Yunus Bakır'a ait iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangında evde tek başına yaşayan Yunus Bakır, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbarın ardından yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, ahşap evde çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Sobadan çıktığı tahmin edilen yangında iki katlı ahşap ev ile evde bulunan eşyalar büyük ölçüde zarar görerek kullanılamaz hale geldi. - KASTAMONU