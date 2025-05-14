Trablus\'ta Ateşkes Sağlandı

Libya'nın başkenti Trablus'ta milis grup İstikrarı Destekleme Biriminin lideri Abdulgani El-Kikli'nin öldürülmesinin ardından çıkan çatışmalar, ateşkes sağlanmasıyla sona erdi.

Libya'nın başkenti Trablus'ta milis grup İstikrarı Destekleme Biriminin lideri Abdulgani El-Kikli'nin öldürülmesinin ardından 12 Mayıs'ta patlak veren çatışmalar ateşkes sağlanmasıyla sona erdi. Bugün sabah saatlerinde Libya Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı 444. Tugay ile Trablus'taki güçlü milis gruplarından kabul edilen Özel Caydırıcı Güç (Rada) arasında çatışmalar yaşanmasının ardından öğle saatlerinde Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri korumak için Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurdu.

Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu (UNSMIL), Trablus'taki yoğun nüfuslu yerleşim yerlerinde yaşanan şiddet olaylarından derin endişe duyulduğunu belirterek, ateşkes çağrısında bulunmuştu.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı güçler, dün İstikrarı Destekleme Biriminin kalesi olarak bilinen Ebu Selim bölgesinde sabah saatlerine kadar süren çatışmaların ardından kontrolü sağlamıştı. Çatışmalarda bugüne kadar 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Ülke doğu ve batı olarak ikiye ayrılmış durumda

Libya'da yönetim, Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilip öldürülmesinden bu yana doğu ve batı olarak ikiye bölünmüştü. Batıda Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe görev yaparken, doğuyu ise "Başbakan" Ossama Hamad yönetiyor. - TRABLUS