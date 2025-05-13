Trablus'ta Çatışma: 6 Ölü - Son Dakika
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Trablus'ta Çatışma: 6 Ölü

Libya'nın başkenti Trablus'ta milis liderinin ölümü sonrası çıkan çatışmalarda 6 kişi hayatını kaybetti.

13.05.2025 15:08
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Libya'nın başkenti Trablus'ta milis grup İstikrarı Destekleme Biriminin lideri Abdulgani El-Kikli'nin öldürülmesinin ardından sabah saatlerine kadar süren çatışmalarda 6 kişinin öldüğü belirtildi.

Libya'nın başkenti Trablus'ta milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin lideri Abdulgani El-Kikli'nin öldürülmesinin ardından akşam saatlerinde Savunma Bakanlığına bağlı güçler ile Ebu Selim bölgesinde çatışma çıktı. Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığı güçlerinin, İstikrarı Destekleme Biriminin kalesi olarak bilinen Ebu Selim bölgesinde sabah saatlerine kadar süren çatışmalarda kontrolü sağladığı belirtildi. Libya Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ambulans ve Acil Durum Hizmetleri, çatışmalarda en az 6 kişinin öldürüldüğünü açıkladı. Çatışmalar sırasında mahsur kalan ailelerin ise bölgeden tahliye edildiği aktarıldı. Başkent sokaklarında çok sayıda milis grubun dolaşması nedeniyle durumun gergin olduğu öğrenildi.

Çatışmalar nedeniyle bugün başkentte eğitime ara verilmişti.

Ülke doğu ve batı olarak ikiye ayrılmış durumda

Libya'da yönetim, Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilip öldürülmesinden bu yana doğu ve batı olarak ikiye bölünmüştü. Batıda Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe görev yaparken, doğuyu ise "Başbakan" Ossama Hamad yönetiyor. - TRABLUS

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Dünya, Libya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Trablus'ta Çatışma: 6 Ölü - Son Dakika

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