Trabzon'da Denizde Ceset Bulundu - Son Dakika
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Trabzon'da Denizde Ceset Bulundu

Trabzon\'da Denizde Ceset Bulundu

Trabzon Havalimanı açıklarında kaybolan işitme engelli Ali Kemal Demir'e ait bir ceset bulundu.

22.09.2024 16:29
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Trabzon Havalimanı açıklarında denizde bir ceset bulundu.

Trabzon'da önceki gün etkili olan şiddetli yağışlardan en çok etkilenen mahallerden biri olan Sürmene ilçesindeki Çavuşlu mahallesinde sel sularına kapılarak kaybolan işitme engelli Ali Kemal Demir'i (65) arama çalışmaları sürerken, olay yerine yaklaşık 35 km mesafedeki Trabzon Havalimanı açıklarında denizde bir erkek cesedi bulundu.

Sahilden açıkta vatandaşlar tarafından görülen ve ağaç parçaları ile çalılara takılı haldeki ceset için bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri çağrıldı. Ceset otopsi ve kimlik tespiti için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cesedin kime ait olduğu yapılacak otopsi sonrasında belli olacak - TRABZON

Kaynak: İHA

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