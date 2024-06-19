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Trabzon'da düğün salonu alev alev yandı

TRABZON - Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde bir düğün salonu çıkan yangında alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Dernekpazarı ilçesinde bir düğün salonunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin sardığı düğün salonunu gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Alevlerin metrelerce yükseldiği yangında tesiste büyük hasar meydana gelirken, ölen veya yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.