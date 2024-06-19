Trabzon'da düğün salonunda yangın çıktı - Son Dakika
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Trabzon'da düğün salonunda yangın çıktı

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde bir düğün salonunda çıkan yangında alevler metrelerce yükseldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, tesiste büyük hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

19.06.2024 20:34
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Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde bir düğün salonu çıkan yangında alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Dernekpazarı ilçesinde bir düğün salonunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin sardığı düğün salonunu gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Alevlerin metrelerce yükseldiği yangında tesiste büyük hasar meydana gelirken, ölen veya yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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